ACADÈMIA Sin acierto

Solo dos equipos de la academia han jugado este fin de semana. Con motivo de la celebración del carnaval, las competiciones catalanas se paran, pero las estatales no. El Girona B ha visitado L'Escala sin éxito y el Juvenil A un campo tan complicado como el del Mallorca, donde no ha podido alargar la buena dinámica. Durante estos días también se han disputado los habituales torneos amistosos, y dos equipos se han proclamado campeones: el Alevín A en Caldes de Malavella y el Benjamín S9 en la Promises Montseny Cup.



L'Escala 2-0 Girona B



Los hombres de Sergi Mora no han arrancado bien el 2024 y encadenan una nueva derrota en el Nuevo Miramar. Dos goles de los exgironins Èric Pimentel i Iker García han puesto por delante en la reanudación el exigente conjunto de Aday Benítez, en una dinámica opuesta y que encadena seis semanas puntuando. El próximo domingo, otro rival directo visitará Riudarenes, el Vilafranca (12h).



Mallorca 2-0 Juvenil A



No era nada fácil el reto para los hombres de Héctor Simón, que visitaban un Mallorca líder de la División de Honor e imbatido desde el mes de noviembre. Los gerundenses han arrancado bien el partido, pero poco a poco se han ido viendo cada vez más sometidos por un conjunto local que ha encontrado los dos goles de la victoria en la reanudación, obra de Alberto y Gabriel. La próxima semana, otro enfrentamiento muy exigente ante el colíder, el Espanyol.