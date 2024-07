CRONICA I Celta de Vigo 2-1 Girona FC; toca levantar la cabeza y encarar el importantísimo partido del martes en Valladolid

El Girona no ha podido llevarse ninguna recompensa de Balaídos. Los de Eusebio han caído por 2 a 1, ante un equipo gallego liderado por quien es su el jugador más destacado, Iago Aspas. Los locales han dominado de manera clara la primera parte en la que ya en los primeros minutos, Bono ha tenido que intervenir a fondo para neutralizar los disparos de Maxi y Boufal. En el minuto treinta y tres se ha avanzado el Celta con un gol de Aspas al recibir un centro lateral y rematar al fondo de la red rojiblanca. La acción más peligrosa del Girona en estos primeros cuarenta y cinco minutos ha sido un centro de Pedro Porro rematada por Stuani. El disparo del uruguayo se ha perdido por la izquierda de la portería de Rubén. En la segunda parte, Eusebio ha hecho un doble cambio para modificar el dibujo táctico; Juanpe y Borja García ha sustituido a Patrick Roberts y Aleix Garcia. Y sólo tres minutos de haberse iniciado este segundo tiempo los de Montilivi han conseguido el empate. El autor del gol ha sido Portu que, tras recibir un balón en el interior del área, lo ha empalmado y lanzado pegado al palo derecho de la portería de Rubén que a pesar estirarse no ha podido evitar el tanto del murciano. A pesar de la dosis de esperanza que han recibido los gerundenses con el gol, esto no ha hecho bajar los brazos al Celta que lo ha continuado intentando y en el minuto sesenta y nueve Boufal ha hecho subir el 2-1 al marcador con un gran disparo con rosca que ha impactado en el palo izquierdo de la portería de Bono y que ha acabado en el fondo de la red. Antes de finalizar el partido, en el noventa y dos, el Girona ha tenido opción para empatar. Ha sido Stuani. Su disparo, a pocos metros de la línea de gol, lo ha desviado un defensa.