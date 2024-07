"Podemos hacer un gran partido ante el Betis".

"David López tenía un problema en el tendón de Aquiles ya en Mallorca. Aunque es una lesión pequeña es mejor parar para no empeorar. El tiempo de baja no será más largo que dos o tres semanas".

"No perder en Sevilla sería muy bueno para nosotros".

"El nivel nos lo hemos demostrado a nosotros mismos. Debemos mejorar muchas cosas pero pienso que haremos una gran temporada. Para mí es un reto muy bonito de afrontar en lo que creo que será un gran año".

"Para dar lo mejor de cada uno de nosotros debemos conocernos y por eso haremos un stage en Olot la próxima semana. Hemos empezado la competición sin conocernos y eso nos irá bien".

"Tenemos pocos puntos por los méritos que hemos hecho. Podríamos tener dos más seguramente. No estoy contento con 7 de 15. Iremos a más. La competición dirá si somos capaces".

"Conocemos la dificultad del partido contra el Betis. Será un partido especial para Borja Iglesias que acaba de ser convocado por la selección. Pero el Betis es mucho más, es un equipo muy bueno pero si queremos ganar los tres puntos debemos hacer un partido perfecto en defensa y en ataque. Debemos dar un paso adelante".

"El Betis es el segundo equipo con menos posesión en campo rival. Con pocos toques y mucha verticalidad te pueden hacer daño".

"De nuestra mentalidad y personalidad y de cómo hacemos las cosas va a depender de que podamos puntuar".

"Que haya tres jugadores convocados con la selección significa que el Club hace muy bien las cosas".