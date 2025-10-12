El Femenino pierde con la UE Cornellà (0-4) en un duelo resuelto en el primer tiempo

El Girona Femenino encajó este domingo una dura derrota en las instalaciones de Torres de Palau ante la UE Cornellà (0-4), en un partido que quedó sentenciado en la primera mitad. El equipo visitante demostró su eficacia y experiencia, y supo aprovechar las imprecisiones locales para irse al descanso con cuatro goles de ventaja, dos de los cuales llegaron justo antes del descanso.

Las jugadoras gerundenses no entraron bien al partido y el Cornellà, con un ritmo y una intensidad propios de un equipo acostumbrado a la Tercera RFEF, lo hizo pagar caro.

En la reanudación, sin embargo, el conjunto gerundense reaccionó. Con más ambición, determinación y dominio territorial, el Girona fue capaz de llevar el peso del juego y establecer el balón en campo rival. A pesar de generar ocasiones, la puntería de cara a portería no llegó, y el marcador ya no se movió.

A pesar del resultado final, el Girona terminó el partido mostrando actitud, constancia y ganas de competir. El equipo continúa trabajando con sacrificio para lograr el primer punto de la temporada, convencido de que el esfuerzo y la perseverancia acabarán dando sus frutos.

Fotos: Sergi Arpí / Girona FC