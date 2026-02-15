El Girona B consigue una gran victoria frente al Porreres

El Girona B sumó tres puntos de gran valor en su visita al campo de la UE Porreres (1-2) en un partido que los gerundenses supieron encarrilar muy pronto y gestionar con madurez hasta el pitido final.

El equipo salió con decisión y con la voluntad de marcar territorio desde el primer minuto. La propuesta valiente de Quique Álvarez tuvo premio muy temprano: en el minuto 6, Javi Sarasa culminó una buena acción colectiva para adelantar al conjunto blanquirrojo y confirmar el buen inicio de partido.

Lejos de bajar el ritmo, el filial continuó dominando el juego con balón. Justo antes del descanso, en un momento clave, Carles Garrido amplió diferencias (45’) y dio un golpe de autoridad al partido, enviando el duelo al descanso con un 0-2 que hacía justicia a lo que se había visto sobre el césped.

En la reanudación, el Porreres dio un paso adelante. Los locales recortaron distancias en el minuto 64, cuando De Tomás marcó de penalti para establecer el 1-2 y poner emoción al tramo final.

A pesar de la presión local, el Girona B mantuvo la ventaja. El equipo supo sufrir cuando fue necesario, defendió con orden y gestionó los tiempos para asegurar una victoria trabajada que refuerza la confianza del filial.

Tres puntos más para un Girona B que recibirá el próximo domingo a las 12:00h a la UE Olot en Vidreres.