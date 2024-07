El Girona B pierde por 2-0 ante el Europa en el Nou Sardenya

Europa 2-0 Girona B

Dos goles en el primer minuto de cada parte acabaron con la esperanza rojiblanca de poder sumar algo positivo de su visita a la Vila de Gracia. Los de Vizuete no estuvieron cómodos en ningún momento del duelo, y sufrieron la primera derrota de la temporada ante uno de los favoritos del grupo.



Juvenil A 0-3 RCD Espanyol

El Juvenil A cayó derrotado en Vilablareix ante un Espanyol que fue más efectivo que el Girona. Los gerundenses, con un partido pendiente, buscarán la próxima semana la primera victoria de la temporada.



Cerdanyola 3-1 Senior Femenino

El estreno oficial de las chicas rojiblancas no fue lo esperado. El Girona consiguió empatar el gol inicial de las locales gracias a la diana de Maria Peña, pero las vallesanas sentenciaron el encuentro con dos goles en los últimos minutos de juego.



Resto de resultados

Juvenil B 2-3 EF Gavà

Cadete A 2-1 G. Manresa

Sabadell 2-3 Cadete B

Cadete B 2-1 Figueres

Igualada 2-4 Infantil A

Infantil B 0-3 Sabadell

Infantil C 2-5 Figueres

Alevín A – Torneo (Octavos de final)

Cerdanyola 2-4 Alevín B

Alevín C – Torneo (Semifinales)

Benjamín A – Torneo (Subcampeonas)

Benjamín B – Torneo (Fase de grupos)

Llerona 4-2 Benjamín B

At. Banyoles 7-0 Juvenil A Femenino

Hace falta Aguidó 0-4 Juvenil B Femenino

Palafolls 2-5 Infantil A Femenino

Vic Riuprimer 1-5 Infantil B Femenino

Infantil B Femenino – Triangular (Campeonas)

Alevín A Femenino – Torneo (Campeonas)

Vic Riuprimer 2-4 Alevín A Femenino