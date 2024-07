El Girona B pierde por la mínima ante el Europa

Girona B 0-1 Europa

Derrota de los chicos de Axel Vizuete ante el líder de la categoría, el Europa. La igualdad fue la tónica dominante de un encuentro que se resolvió en el tramo final con una diana de Carlos en el minuto 78 para los escapulados. Poco después, Dawda pudo empatar con un gran lanzamiento de falta, pero el portero del Europa lo evitó con una gran intervención.



RCD Mallorca 3-2 Juvenil A

El Juvenil A cayó en su visita a Palma de Mallorca ante el conjunto balear. El Girona consiguió levantar el 2-0 inicial del Mallorca, con la diana de Albert para hacer el empate a 2, pero en el minuto 85 los locales anotaron el 3-2 definitivo.



FC Barcelona 5-0 Juvenil B

Dura derrota del Juvenil B en su visita a la CE Joan Gamper ante el Barça. Los azulgrana fueron superiores y sentenciaron el partido en una buena segunda parte.



Senior Femenino 4-0 Guineueta

Nueva goleada de las rojiblancas, esta vez en Torres de Palau. El Girona superó con nota a la Guineueta gracias a las dianas de Maria Peña, por partida doble, Paula Lloret y Miran Duque. Las gerundenses suman cinco victorias consecutivas y ya son terceras con veintisiete unidades.



Resto de resultados

EF Gavà 0-4 Cadete A

Cadete B 1-1 Mataró

Infantil A 2-1 Europa

Infantil B 0-5 Figueres

At. Banyoles 5-1 Infantil C

Alevín A 2-3 Fornells

Baix Ter 0-6 Alevín B

Alevín C 8-4 Fornells

Sant Celoni 1-3 Benjamín A

At. Bisbalenc 1-5 Benjamín B

Juvenil A Femenino 1-3 Levante LP

RCD Espanyol 4-1 Juvenil B Femenino

Cornellà 5-3 Infantil A Femenino

Infantil B Femenino 1-2 Cornellà

Santjoanenc 3-1 Alevín A Femenino