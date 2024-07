El Girona B recibe a la Pobla con el play-off en el horizonte

Girona B – Pobla de Mafumet

El filial rojiblanco vuelve a Riudarenes y lo hace ante otro filial, la Pobla. Ambos equipos llegan al partido con 30 puntos y con la promoción de ascenso como objetivo. Los de Vizuete acumulan siete de los últimos nueve puntos y un triunfo les permitiría dormir bien cerca de la zona de play-off.



San Francisco – Juvenil A

El Juvenil A viaja a las Baleares con la confianza por las nubes después de sumar cuatro victorias consecutivas que lo han acercado a la zona noble de la clasificación. Enfrente, un San Francisco que está quinto con treinta y cuatro unidades, dos más que los gerundenses.



Cornellà – Juvenil B

Cornellà y Girona se ven las caras en el Baix Llobregat. Los verdes son octavos con veintiocho puntos, siete más que un Juvenil B que quiere alejarse de la zona de peligro con un nuevo triunfo a domicilio.



Porqueres – Senior Femenino

El Girona abre la fase de ascenso ante el líder de su subgrupo de la primera fase, el Porqueres. Las rojiblancas quieren iniciar con el pie derecho una promoción ante un rival al que consiguieron empatar hace poco más de un mes.



Resto de partidos

