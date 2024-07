El Girona B recibe al Peralada en un nuevo derbi gerundense en Riudarenes

Girona B - Peralada

Derbi gerundense en Riudarenes entre Girona y Peralada. Los de Vizuete vuelven a casa con el objetivo de sumar la cuarta victoria consecutiva como locales.



FC Barcelona – Juvenil A

Juvenil A visita al Barça en un gran compromiso en la Joan Gamper. Los gerundenses quieren romper la mala dinámica actual en un escenario imponente como el azulgrana.



Juvenil B – RCD Espanyol

Girona y Espanyol se ven las caras en Vilablareix en un duelo de altura. Un punto separa ambos equipos en una clasificación de la Liga Nacional muy igualada.



Senior Femenino - Porqueres

El Girona recibe al líder de la categoría en un partido vibrante en Torres de Palau. Las rojiblancas acumulan cuatro jornadas sin perder y quieren dar un golpe sobre la mesa este fin de semana.



Resto de resultados

Cadete A – Damm

Banyoles – Cadete B

Damm – Infantil A

Infantil B – Badalona Futuro

Infantil C – FPE Begur

At Bisbalenc – Alevín A

Alevín B – Quart

Quart – Alevín C

Benjamín En – Lloret

Benjamín B – Banyoles

Llerona – Juvenil A Femenino

El Estartit – Juvenil B Femenino

Figueres – Alevín A Femenino