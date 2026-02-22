El Girona B se lleva el derbi gerundense ante el Olot

El Girona Fútbol Club B firmó una gran remontada para superar a la Unión Deportiva Olot por 4-1 en el derbi gerundense en un partido que cambió radicalmente en la segunda mitad y que consolida el buen momento del filial blanquirrojo.

El duelo comenzó con un susto para los gerundenses. El Olot golpeó primero en el minuto 20, cuando Martí Soler culminó una acción ofensiva de córner para adelantar a los garrotxins. El gol obligó al Girona B a remar a contracorriente ante un rival ordenado y con más experiencia que supo gestionar la ventaja hasta el descanso. Justo antes del descanso, Biel envió un penalti al travesaño.

En la reanudación, sin embargo, el conjunto local dio un paso adelante. Con más ritmo y profundidad, el Girona B comenzó a someter al Olot hasta que en el minuto 57 llegó el punto de inflexión. Carles Garrido transformó con sangre fría un penalti que significaba el empate y encendía definitivamente el partido.

Con el 1-1, el dominio gerundense se acentuó. El equipo ganó confianza y encontró premio en el minuto 78, cuando Javi Sarasa culminó una buena acción colectiva para darle la vuelta al marcador. Solo cuatro minutos después, en el 82, Mario amplió diferencias y dejó el duelo prácticamente sentenciado.

Ya con el Olot volcado al ataque y con espacios atrás, el Girona B redondeó la goleada en el minuto 88 con un tanto de Gibert, que culminó una segunda parte excelente de los blanquirrojos.

Así, el Girona B transformó un inicio adverso en una victoria contundente, demostrando la solidez de esta temporada en Vidreres. En la próxima jornada, el Girona visitará a la UD Barbastro el domingo 1 de marzo a las 12:00h.