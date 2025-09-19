El Girona B visita al Torrent con la moral alta

El Girona B afronta este domingo (12 h) su tercera cita en la Segunda RFEF con la visita al campo del Torrent CF, un rival histórico del fútbol valenciano y donde los de Quique Álvarez buscarán sumar la segunda victoria de la temporada. El equipo llega al duelo con la confianza reforzada tras el triunfo de la semana pasada contra el Poblense (1-0), con un gol de Arango que dio los tres puntos a los blanquirrojos.

Tras las dos primeras jornadas, el filial gerundense ocupa la sexta plaza de la clasificación con tres puntos, mientras que el conjunto valenciano es decimocuarto con solo un punto en su haber, fruto del empate en Lleida en la jornada inaugural y de la derrota en Terrassa del pasado fin de semana. El Torrent disputó el play-off de ascenso a Primera RFEF la temporada pasada, pero cayó eliminado contra el Talavera en la eliminatoria decisiva.

En la previa del partido, el entrenador del Girona B, Quique Álvarez, ha destacado la dificultad del desplazamiento: “El Torrent es un equipo competitivo, con experiencia y que en su casa es muy fuerte. Sabemos que no será fácil, pero venimos con buenas sensaciones y queremos dar continuidad a la victoria contra el Poblense”.

Álvarez también ha puesto en valor el trabajo de su vestuario: “Somos un equipo joven y ambicioso. Cada partido es un reto para seguir creciendo. Lo más importante es mantener la identidad, ser valientes y buscar la portería rival desde el primer minuto”.

El Girona B viajará el sábado a Valencia para pasar la noche y preparar el duelo con las mejores garantías.