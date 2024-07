El Girona B visita la Pobla de Mafumet en busca del primer triunfo a domicilio

Pobla de Mafumet – Girona B

El filial rojiblanco visita tierras tarraconenses para enfrentarse a la Pobla de Mafumet. Los de Vizuete quieren conseguir la primera victoria como visitantes del curso en un escenario donde los locales han sumado seis puntos en tres partidos disputados.



Juvenil A – San Francisco

El Juvenil A vuelve a Vilablareix con el objetivo de sumar el segundo triunfo de la temporada. Enfrente, un San Francisco situado en mitad de la tabla clasificatoria con nueve puntos, cuatro más que los gerundenses.



Sant Andreu – Juvenil B

San Andreu y Girona se ven las caras en nuevo duelo a Liga Nacional. Los cuatribarrados son quintos en la clasificación con ocho unidades, cuatro más que un Girona que acumula tres jornadas sin ganar.



Guineueta – Senior Femenino

Duelo de la zona media-alta de la tabla entre Guineueta y Girona en el barrio de la ciudad condal. Las amarillas llegan al encuentro con nueve puntos, dos más que las rojiblancas.



Resto de resultados

FC Barcelona – Cadete A

Cadete B – Vilassar

Infantil A – EF Gavà

Bosque Tosca – Infantil B

Gironès Sabbath – Infantil C

Alevín En – Sant Celoni

At Bisbalenc – Alevín B

Alevín C – Hace falta Aguidó

Olot – Benjamín En

Celrà – Benjamín B

Juvenil A Femenino – Santa Susanna

Juvenil B Femenino – Manu Lanzarote

Europa – Infantil A Femenino

Infantil B Femenino - Cambrils

Vall del Ter – Alevín A Femenino