El Girona cae en su debut en Liga en Montilivi

El Girona no ha empezado con buen pie su estreno en Liga en Montilivi. Los de Francisco han perdido por 0 a 1 ante el Fuenlabrada. Los minutos iniciales del partido ha sido de tanteo con ninguna aproximación de riesgo por parte de los dos equipos. No ha sido hasta el minuto veinticuatro cuando en una acción a balón parado de los visitantes el esférico ha salido a pocos centímetros de la portería de Muric. Tres minutos más tarde la ha tenido Samu Saiz cuando una pelota suya enviada entre líneas dentro del área no ha encontrado rematador. Poco después llegó una de las más claras para los rojiblancos. Un gran pase de Luna sobre Gumbau. El de Campllong, a unos tres metros de la línea de gol, ha chutado pero el esférico ha salido por encima del travesaño. Y cuando faltaba un minuto para terminar el primer tiempo ha llegado la desafortunada acción. Muric ha recibido un balón alto, el portero kosovar no lo ha podido bloquear, y Diéguez sólo la ha tenido que empujar al fondo de la red. En la segunda parte los gerundenses han buscado el gol pero sin fortuna y Stuani, en un par de ocasiones, ha rozado el empate.

La próxima cita del Girona será el lunes 12 de octubre contra el Leganés, en Butarque, a las 18:30h.