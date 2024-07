El Girona cae por la mínima en Mestalla en su vuelta a Primera

El retorno del Girona a Primera División ha estado con un once con novedades y los debuts oficiales de David López, Riquelme, Taty, y el re-debut de Couto. La primera mitad ha estado marcada por la tónica de la igualdad. Bien pronto ha avisado el Girona en una pelota colgada en el área que no ha encontrado rematador (3’). La primera aproximación de peligro valencianista ha sido un rechace de David López que ha estado a punto de entrar en la portería de Juan Carlos (23’). En el tramo final de primer tiempo, los locales han tenido dos ocasiones más claras. Hugo Duro ha rematado desviado desde dentro del área, y en el último minuto de juego, una rigurosa mano dentro del área de Valery ha acabado en penalti para el Valencia. Soler ha transformado la pena máxima y ha avanzado los locales.

La segunda mitad ha empezado con una expulsión de Cömert por una dura entrada sobre Castellanos, pero el Girona, a pesar de intentarlo de todas las maneras, no ha sido capaz de superar las dos líneas de cuatro muy bien posicionadas del Valencia. Aleix Garcia ha tenido la ocasión más clara para los gerundenses, pero Mamardashvili ha desviado bien su chut. En este segundo tiempo, Miguel y Yangel Herrera han debutado de forma oficial con el conjunto rojiblanco.

El Girona se marcha de vacío de Mestalla y buscará su primera victoria en Primera División en esta segunda etapa el lunes 22 de agosto en el estreno a Montilivi ante el Getafe.