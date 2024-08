"El Girona crece y quiero crecer con ellos"

Delfí Geli: “Bienvenido Alejandro. Seguro que nos ayudarás a hacer el Girona más grande. Aquí tienes un gran futuro y nos ayudarás a ser mejores”.

Quique Cárcel: “Alejandro es un jugador polivalente, con buena salida de balón y mentalidad. Es muy joven y estoy convencido de que va a crecer mucho”

“La Champions es un reto muy grande pero tenemos los pies en el suelo. El primer gran objetivo es estar muchos años en Primera. La segunda hacer un buen fútbol”

Alejandro Francés: “Quiero dar las gracias al Girona por la confianza. Estoy muy contento e ilusionado. Estar aquí puede venirme muy bien. Estoy en la élite”

“Puedo jugar en todas las posiciones de defensa. Tengo capacidad para hacer presión alta”.

"El Girona crece mucho y quiero crecer con ellos"

“Es la primera vez que salgo de casa y los jugadores con más experiencia me han acogido muy bien. Michel me pide presencia con balón, que esté tranquilo”.

“No me esperaba a mi edad jugar la Champions. Me hace mucha ilusión. Me servirá para madurar”.