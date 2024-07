"El Girona es el mejor sitio donde puedo estar"

“Me siento que soy uno más en Gerona. Para mí es también un día histórico. Tener un nuevo centro de entrenamiento es un gran paso adelante”.

“Esta temporada servirá para el crecimiento del Club I también el mío. La ciudad deportiva es el primer paso que demuestra este crecimiento y servirá el escaparate para muchos jugadores que quieran venir. "El Girona es el mejor lugar donde puedo estar".

“El Athletic es un equipazo que hace que tengas que defender constantemente. Debemos hacer un gran partido. Debemos hacer que corran detrás del balón para que presionen muy bien hacia delante”.

"Habrá que hacer las cosas muy bien por que necesitamos ganar y por que el escenario es muy importante".

“No hay ningún campo al que vayamos sin motivación. Somos los últimos en llegar a Primera. Estamos por que nos lo hemos ganado pero debemos trabajar para mantener la categoría. El del domingo será un escenario espectacular por el ambiente, por la afición, por el rival... pero también lo era Cádiz”. “Estoy convencido de que si hacemos las cosas bien saldremos adelante”.

“Es importante que hagamos un partido con personalidad, siendo nosotros mismos. Debe ser así. Cualquier rival tiene un nivel muy alto. Cuando ofrecemos nuestra mejor versión podemos ganar, sin lugar a dudas”. "Desde el principio de semana he dejado de hablar del Almería y sólo lo he hecho del Athlético y de su presión".

“Contra el Betis hicimos un partidazo y perdimos por pequeños detalles. El día del Atlético de Madrid también hicimos un buen partido. En cambio, en Cádiz no fue así. A los jugadores sólo les pido que seamos nosotros mismos. Ganaremos o perderemos pero nuestra mejor versión nos situará donde todos queremos”.