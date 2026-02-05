El Girona FC lanza su álbum oficial de cartas digitales 25/26 en Collectibol

El Girona FC presenta su álbum oficial de cartas digitales de la temporada 25/26 en la plataforma Collectibol, una nueva iniciativa que traslada el coleccionismo tradicional al entorno digital y refuerza la apuesta del Club por la innovación y la conexión con su afición.

El álbum ya está disponible de manera gratuita en la app Collectibol, accesible en la App Store y Google Play, y permite a los aficionados coleccionar cartas digitales oficiales del Girona directamente desde su móvil.

Una nueva manera de coleccionar el Girona FC

Collectibol es una aplicación de coleccionismo digital que recupera la experiencia clásica de los cromos de fútbol y la adapta al formato app. A través de la plataforma, los usuarios pueden abrir sobres digitales, descubrir nuevas cartas, completar álbumes por capítulos y compartir su colección dentro de una experiencia gratuita, inmersiva y social. A lo largo de la temporada, completar el álbum permite también acceder a recompensas físicas y digitales vinculadas al Club.

El álbum del Girona ha sido desarrollado conjuntamente por el Club y Collectibol, garantizando una experiencia 100% oficial y alineada con la identidad, la historia y el presente del Club.

El álbum digital del Girona FC 25/26

El álbum digital del Girona FC 25/26 se organiza por capítulos que permiten recorrer el universo completo del Club, más allá de los jugadores. A través de esta estructura, los aficionados pueden descubrir cartas dedicadas al primer equipo, los escudos, los estadios, las equipaciones, los momentos históricos y otros elementos icónicos de la identidad del Girona.

Entre los contenidos destacados se incluyen cartas de las mascotas del Club; la mosca Sisa, la emblemática perra la Canya, estadio y hitos que han marcado la trayectoria reciente del Girona, como el ascenso a Primera División. Esta organización por capítulos convierte el álbum en una experiencia narrativa y coleccionable que combina deporte, historia y emoción, y que se irá completando progresivamente a lo largo de la temporada.

Sistema de rarezas y experiencia de coleccionismo

Las cartas del álbum se organizan en cinco niveles de rareza (Common, Rare, Epic, Legendary y Mythic), un sistema habitual en el entretenimiento digital y los juegos de colección, que introduce un componente de descubrimiento, progresión y exclusividad dentro del álbum.

Además, Collectibol incorpora un sistema de grading o desgaste digital que conecta el coleccionismo físico con el digital. Cada carta puede presentarse en diferentes estados de conservación, simulando el paso del tiempo como ocurre con los cromos tradicionales.

Este sistema añade una capa adicional de coleccionismo, ya que los usuarios no solo buscan completar el álbum o conseguir cartas más raras, sino también encontrar la versión “perfecta” de una carta, en el mejor estado posible. Un enfoque que aporta profundidad, valor simbólico y una nueva manera de entender el coleccionismo digital.

Una experiencia pensada para la afición

A través de Collectibol, los aficionados del Girona pueden vivir el Club de una manera diferente, participativa y digital, reforzando el vínculo emocional con el equipo tanto a nivel local como internacional.

La plataforma está diseñada para ser accesible a todos los públicos y para conectar especialmente con las nuevas generaciones de aficionados, sin perder la esencia del coleccionismo clásico.

Conexión entre pasado y presente

El presidente del Girona, Delfí Geli ha asegurado que “este álbum permite conectar y crear un hilo entre pasado y presente del Club, recordando en imágenes nuestra historia y haciéndola accesible de una manera fácil y divertida”. Por su parte Nicolás Benhamou, CEO y cofundador de Collectibol explica que “Collectibol nace para que los clubes puedan contar su historia en formato álbum, con el mismo cuidado y emoción del coleccionismo de siempre, pero pensado para el presente. El álbum del Girona FC es un paso más en esta visión: poner el club y su afición en el centro de la experiencia digital”.

Una plataforma con los clubes como protagonistas

Collectibol permite a los clubes participar activamente en la creación de sus álbumes digitales, definiendo los capítulos, el contenido visual y los elementos que mejor representan su identidad. En este proyecto, el Girona ha tenido un papel activo en la definición del álbum para asegurar una experiencia auténtica y fiel a su historia.

Disponibilidad

El álbum oficial del Girona FC 25/26 ya está disponible en la app Collectibol, que se puede descargar gratuitamente en la App Store y Google Play.

Más información en: www.collectibol.com