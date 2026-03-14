El Girona hace valer Montilivi y supera al Athletic Club (3-0)

El Girona FC ha vuelto a sonreír en Montilivi con una victoria contundente contra el Athletic Club (3-0) en el partido correspondiente a la jornada 28 de LaLiga. Los goles de Hugo Rincón, Ounahi y Claudio Echeverri han certificado un triunfo muy trabajado ante la afición rojiblanca que permite a los gerundenses alcanzar los 34 puntos.

El conjunto dirigido por Míchel Sánchez ha comenzado el partido con mucha intensidad y ha golpeado muy pronto. En el minuto 4, una buena acción colectiva ha terminado con una asistencia de Viktor Tsygankov que ha aprovechado Hugo Rincón para adelantar al Girona con un disparo cruzado.

Con el marcador a favor, los gerundenses han mantenido el control durante buena parte de la primera mitad, con una defensa sólida y un equipo compacto que ha sabido neutralizar las llegadas del Athletic. A pesar de los intentos visitantes por reaccionar, el Girona ha sabido gestionar la ventaja antes del descanso.

En la reanudación, el conjunto vasco ha dado un paso adelante buscando el empate, pero se ha encontrado con un Girona muy ordenado y efectivo. Cuando el partido entraba en la recta final, en el minuto 77, Ounahi ha ampliado la ventaja con el 2-0 tras una acción dentro del área que ha dejado el partido muy encarrilado.

Ya en el tiempo añadido, Claudio Echeverri ha culminado la victoria con el tercer gol del Girona, aprovechando una asistencia de Tsygankov para establecer el definitivo 3-0.

Con este triunfo, el Girona suma tres puntos muy importantes y confirma el buen nivel mostrado en Montilivi en un partido en el que el equipo ha sabido combinar solidez defensiva y eficacia ofensiva para superar a un rival muy exigente.