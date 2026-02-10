El Girona incorpora al portero Rubén Blanco

El Girona FC ha cerrado la incorporación del portero Rubén Blanco, que llega al club en calidad de jugador libre tras finalizar su etapa en el Olympique de Marsella. El portero gallego, nacido en Mos (Pontevedra) el 25 de julio de 1995, firma con el Girona hasta el 30 de junio de 2026.

Blanco se formó en las categorías inferiores del Celta de Vigo, club con el que debutó en Primera División con solo diecisiete años y donde acumuló más de una década de trayectoria profesional. Durante su etapa en el Celta disputó un elevado número de partidos tanto en LaLiga como en la Copa del Rey y en competición europea, consolidándose como uno de los porteros jóvenes con más proyección del fútbol español. En el año 2022 inició una nueva experiencia en la Ligue 1 con el Olympique de Marsella, inicialmente como cedido para, posteriormente, en la temporada 23-24, ser fichado por el equipo francés.

Rubén Blanco destaca por su seguridad bajo palos, unos reflejos excelentes en acciones de corta distancia y una buena gestión del área tanto en situaciones de balón parado como en centros laterales. Su experiencia en contextos de alta exigencia competitiva, la capacidad de liderazgo en la línea defensiva y su madurez táctica lo convierten en un refuerzo de garantías para el tramo decisivo de la temporada.

Nombre: Rubén Blanco Veiga

Lugar y fecha de nacimiento: Mos (Pontevedra). 25 de julio de 1995

Trayectoria

2012-2022 Celta de Vigo

2022-2023 Olympique de Marsella (cedido)

2023-2024 Olympique de Marsella

2025-2026 GIRONA FC