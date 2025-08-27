El Girona tiene que estar en Primera, es lo que se merece.

El Girona FC ha presentado este miércoles en Montilivi al defensa Álex Moreno, que llega para reforzar el lateral izquierdo. El director deportivo, Quique Cárcel, ha destacado la importancia de esta incorporación: “Estamos muy contentos de que estés con nosotros. Ha sido un fichaje que se ha hecho poco a poco porque dependíamos de si se marchaba Miguel Gutiérrez. Era nuestra primera opción si salía, como finalmente ha sido así".

Moreno, que ya coincidió con Míchel en una etapa anterior, ha subrayado la confianza que le transmite el técnico: “Hablé con Quique y con Míchel, con quien he tenido muy buenas experiencias. Tener la confianza del entrenador es muy importante para mí. El Girona debe estar en Primera, que es lo que se merece”.

El lateral también ha destacado el ambiente que ha encontrado dentro del vestuario y el compromiso que reclama al equipo en un momento clave: “Me he encontrado un equipo muy sano y eso es muy importante. Lo que nos toca ahora es remar todos en la misma dirección. Los que vengan tienen que sumar, y los que se marchen pues ya está. Los que nos quedamos debemos estar más unidos que nunca, empezando por este sábado”.

En cuanto a los objetivos, Álex Moreno ha preferido ser prudente pero ambicioso: “El objetivo del Girona debe ser terminar la temporada lo más arriba posible, sin crear expectativas. La competición nos dirá dónde podemos estar”.

Finalmente, el nuevo futbolista rojiblanco ha hecho un llamado a la responsabilidad y a la unidad: “Los que estamos aquí debemos sacarlo adelante. Vestimos la camiseta del Girona y es un club con una afición. Tenemos una responsabilidad. Los que no quieran que den un paso al lado. Espero que a partir del lunes todos rememos en la misma dirección”.