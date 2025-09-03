El Girona y Vidreres formalizan la cesión del campo municipal para los partidos del filial

El Girona FC y el Ayuntamiento de Vidreres han llegado a un acuerdo para que el Girona FC “B” dispute sus partidos como local en el Campo Municipal de Vidreres durante la temporada 2025/26, en la que el equipo competirá en la Segunda RFEF. Con este acuerdo, el Club reafirma su compromiso de seguir tejiendo vínculos con los municipios gerundenses.

El Campo Municipal de Vidreres cuenta con unas instalaciones modernas y un terreno de juego de gran calidad, que permitirán a los aficionados vivir una gran experiencia apoyando los partidos del filial rojiblanco.

Cabe recordar que Vidreres ya fue escenario de competición oficial del Girona FC la temporada pasada, cuando el Juvenil A disputó allí la fase de grupos de la UEFA Youth League, enfrentándose a conjuntos europeos como Feyenoord y Slovan de Bratislava.

Desde el Girona FC agradecemos el esfuerzo y la predisposición del Ayuntamiento de Vidreres, así como el apoyo de todos los vecinos y aficionados, que harán posible que nuestro filial pueda competir en las mejores condiciones.