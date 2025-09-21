El Juvenil A planta cara al Barça con diez (0-2)

El Juvenil A del Girona FC plantó cara este domingo al FC Barcelona en el partido correspondiente a la segunda jornada de la División de Honor, disputado en Vidreres. A pesar de la derrota por 0-2, los hombres de Jonathan Ruiz mostraron carácter y orgullo, manteniéndose dentro del partido hasta el pitido final.

El duelo comenzó con los azulgranas dominando la posesión, y alrededor de la primera media hora Ebrima abrió el marcador con un disparo colocado que superó a Diego Vicente. El equipo gerundense, lejos de desconectarse, reaccionó con valentía y dispuso de dos buenas ocasiones para empatar, obra de Richard Martínez y Diego Miralles.

Cuando mejor estaban los locales, Oriol Pallàs firmó el 0-2 en una rápida acción ofensiva que hizo mucho daño a los gerundenses. La situación se complicó aún más justo antes del descanso, en medio de una intensa lluvia, cuando David Escoda vio la segunda tarjeta amarilla y dejó al equipo con diez hombres.

La segunda mitad fue un ejercicio de resistencia y orgullo por parte del Girona, que a pesar de la inferioridad numérica continuó buscando la portería rival. Las llegadas al área azulgrana fueron constantes y obligaron al Barça a recurrir a faltas tácticas para cortar las transiciones gerundenses.

En los últimos minutos, los culés podrían haber hecho el tercero, pero Diego Vicente firmó una parada espectacular para enviar el balón a córner.

A pesar del resultado, el esfuerzo y la actitud del Juvenil A dejan sensaciones positivas de cara a la próxima jornada, en la que visitarán el campo del RCD Espanyol en otro duelo de alto nivel.