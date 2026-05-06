El Trofeo Fundación Girona FC reunirá el fútbol inclusivo en Montilivi

Montilivi acogerá el Trofeo Fundación Girona FC, una jornada deportiva e inclusiva que tendrá lugar el sábado 16 de mayo, a partir de las 11.30 horas.

El torneo se disputará en formato triangular, todos contra todos, y contará con la participación de tres equipos formados por futbolistas con discapacidad intelectual: la Fundación Girona FC, la Barça Fundación y el Club Atletismo Garrotxa UEO.

Esta iniciativa se enmarca dentro del compromiso del Girona FC y su Fundación con la inclusión social, la igualdad de oportunidades y los valores del deporte como herramienta de cohesión y desarrollo personal. El Trofeo quiere poner en valor el esfuerzo, la ilusión y la pasión por los colores y por el juego, en un entorno emblemático como Montilivi.

La entrada al estadio será abierta y la jornada está pensada para fomentar la participación de familias, entidades y aficionados, en un ambiente festivo y de convivencia.