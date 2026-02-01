Empate agridulce para el Girona B

El Girona B sumó un punto en el Municipal de Vidreres en un partido intenso y muy disputado contra el Reus, que se resolvió con empate (1-1) tras un desenlace cruel para los gerundenses. Los rojiblancos vieron cómo el triunfo se escapaba en la última acción del encuentro, después de haber hecho lo más difícil cuando ya se vislumbraban los tres puntos.

El filial gerundense llevó el peso del juego durante buena parte del enfrentamiento, mostrando personalidad, ante uno de los rivales más difíciles del grupo. Tras una primera parte igualada y sin goles, el Girona B dio un paso adelante en la reanudación. La insistencia local tuvo premio en el minuto 81, cuando Javi González, el día de su estreno como gerundense, sorprendió al portero rival con un disparo desde más allá del medio campo para adelantar a los gerundenses y desatar la alegría en la grada. El gol parecía decantar definitivamente el duelo a favor de los locales.

Cuando todo indicaba que los tres puntos se quedarían en casa, el Reus encontró el empate en tiempo añadido. En el minuto 94, Lluís Recasens aprovechó una de las últimas aproximaciones visitantes para establecer el 1-1 definitivo, dejando al Girona B sin el premio mayor.

A pesar del empate, el filial gerundense dejó una buena imagen y tuvo opciones de haber ganado el partido, compitiendo de tú a tú contra rivales exigentes. Un punto que suma, pero que deja la sensación de que el Girona B mereció más.

El equipo de Quique Álvarez tratará de hacer bueno el punto, el próximo domingo 8 a las 18:00h visitando al Sant Andreu, en el Narcís Sala.