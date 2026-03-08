Empate del Girona B frente al Mestalla

El Girona FC B sumó un nuevo punto este fin de semana frente al Valencia Mestalla en un duelo intenso y competido que se resolvió con empate a uno. El filial gerundense supo reaccionar al gol inicial visitante y mostró carácter hasta el final, incluso después de quedarse con diez jugadores en los últimos minutos.

La primera parte fue bastante equilibrada, con dos equipos bien ordenados y pocas ocasiones claras. El Girona B intentó tener más control con el balón, mientras que el Mestalla buscaba salidas rápidas. A pesar de algunos acercamientos a ambas áreas, el marcador no se movió antes del descanso.

El golpe del partido llegó justo al reanudarse el juego. En el minuto 46, el visitante Mario aprovechó una acción dentro del área para adelantar al Valencia Mestalla y poner el 0-1, un gol que obligaba a los gerundenses a reaccionar.

Lejos de bajar los brazos, el conjunto local dio un paso adelante. Con más intensidad y presencia en campo rival, el Girona B comenzó a generar peligro y a cargar el área rival. El esfuerzo tuvo premio en el minuto 70, cuando Garrido encontró el camino del gol y estableció el empate (1-1), desatando la alegría en el Municipal de Vidreres.

Los últimos minutos fueron de alta tensión. Cuando el partido ya entraba en su tramo final, en el minuto 89 el árbitro mostró la tarjeta roja al portero del Girona, Sergi Puig, dejando a los locales con un hombre menos y con Pol Arnau como portero. A pesar de la inferioridad numérica en el tiempo añadido, el Girona B supo resistir los últimos embates del Mestalla para asegurar un punto que premia el esfuerzo y la capacidad de reacción del equipo.

Con este empate, el Girona B sigue demostrando madurez en una categoría exigente y suma un punto de mérito frente a un rival siempre complicado como el filial valencianista. La próxima jornada visitará el Estadio Johan Cruyff para enfrentarse al Barça Atlètic el sábado 14 de marzo a las 16:30h.