"Estamos en una situación complicada pero somos capaces de superarla"

"He tenido poco tiempo para entrenar pero el equipo está comprometido. La situación es complicada pero somos capaces de superarla".

"Que Arnau esté bien es una gran noticia; sólo tenemos las bajas de Abel y Bryan".

"Necesitamos jugar lo antes posible después de la derrota del otro día. En la segunda parte del partido del otro día el equipo dio un paso adelante. Estoy muy orgulloso de la segunda parte que hicieron".

"El equipo está comprometido para superar la situación actual".

"Quiero que mañana hagamos un gran partido, por el Club, por los jugadores y por la afición". "No sé si es una final para mí, pero es mi mínima preocupación. Pienso que el club está a mi lado. Yo estoy preocupado por el club, el equipo y mi afición. Pienso en ganar. Pase lo que pase lo más importante es el Girona. Creo que estaré aquí mucho tiempo".

"Seguramente no le hemos dado la importancia que tiene jugar tres competiciones. Hay partidos que hemos hecho las cosas bien y no hemos ganado y otros en los que nos han superado. Las sensaciones no han sido buenas en momentos de la temporada más tranquilos". "En algún momento quizás he puesto más presión en el equipo que la que tocaba".

"Necesitamos mantener la portería a cero". "En algunos partidos hemos dominado a muchos rivales, no hemos marcado y, en cambio, su gol nos ha hecho mucho daño. Es muy difícil jugar así".

"Hoy tenemos esta realidad y la tenemos que superar. Yo duermo mucho y muy poco ahora, pero me levanto con energía por ellos y por la afición. Somos conscientes de que hay mucha gente sufriendo. Me siento responsable y es lo que me toca en este momento".

"Ahora es importante el tema anímico, pero también en el fútbol. No jugaré con dos porteros ni diez defensas. Toca un partido de fútbol. ¿Que el estado anímico es importante? Sí. Mañana también. Pero más allá de eso hay fútbol y hay que superar a un rival".

"Hagan lo que hagan el resto de equipos, lo más importante es lo que hacemos nosotros".