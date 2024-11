"Este equipo acabará arriba"

“Hemos hecho autocrítica y mirado todo lo que hemos hecho desde principio de pretemporada. Arrancamos con 10 jugadores, hemos cambiado el puesto de entrenamiento, hay muchos jugadores que han cambiado también la metodología de su entrenamiento. Seguramente es un cúmulo de cosas”.

"Hay jugadores que han jugado más minutos en los últimos dos meses que en los últimos dos años".

“Ahora mismo no podemos descansar ni recuperar por que la competición está por encima de todo. Debemos competir y ganar partidos. Hay circunstancias que han provocado lo que estamos sufriendo ahora”.

“Todos los partidos son muy importantes. En la Copa queríamos ganar y también queremos hacerlo mañana. No es el de mañana el mayor partido. En mi cabeza está la forma de hacer que la plantilla esté con la energía suficiente para jugar mañana, martes y domingo. No puedo pensar sólo en este partido sino que he de mirar también lo que viene”. "Necesitamos que el equipo esté preparado para jugar los tres próximos partidos".

“Soy realista y tengo claro que este equipo terminará arriba y que jugaremos bien y la gente estará contenta. Cuando vuelva la normalidad seremos un equipo competitivo que puede ganar a cualquiera. Estoy tranquilo con el día a día de mis jugadores”.