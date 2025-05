Fel Faixedas, quinto invitado del podcast Orgull Gironí

"Siempre hago bandera del Girona y del Orgull Gironí"

Fel Faixedas ha desarrollado su trayectoria en el mundo del espectáculo y arrancó fundando Teatro de Guerrilla, con Quim Masferrer y Carles Xuriguera. Posteriormente, ha continuado con su obra teatral con diferentes proyectos y, paralelamente a esto, también ha participado en varios programas de televisión y radio. "Yo me hice del Girona por Jordi Guerrero (segundo entrenador del Girona FC con Pablo Machín y natal de Arbúcies), y nunca lo he dejado de seguir". Uno de los recuerdos más marcados que tiene es lo del Lugo: "Yo estaba hecho polvo y pensaba, si yo estoy así, como debe de estar Jordi. No osaba ni llamarlo. Fueron unos años muy bestias". Además, también ha explicado que "yo me siento muy gerundense y hago mucha bandera. Soy muy del Girona y no puedo entender que la gente de aquí no lo sea".