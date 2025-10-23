Foto oficial temporada 2025-2026

La primera plantilla del Girona FC se ha tomado esta mañana la foto oficial correspondiente a la temporada 2025-2026. El escenario escogido ha sido el Estadio de Montilivi, que ha servido de marco incomparable para inmortalizar al equipo que afronta una nueva temporada en la máxima categoría del fútbol estatal.

En la sesión han participado todos los jugadores del primer equipo, así como el staff técnico encabezado por Míchel Sánchez, el presidente del club, Delfí Geli, y representantes del área deportiva e institucional del Girona FC.