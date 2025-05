GIRONA B Un punto y buenas sensaciones

Girona B 0-0 Hospitalet

Buenas sensaciones a pesar de que la victoria se resiste. Los chicos de Quique Álvarez han dominado al Hospitalet y han disfrutado de ocasiones muy claras para ganar, a pesar de que el balón no ha querido entrar. Ferran ha tenido el gol a tocar a los dos minutos de partido, pero su remate se ha marchado frotando el palo después de una buena centrada de Dawda. Justo después, Papa ha vuelto a exigir la estirada de Aliaga, que le ha anticipado el chut y lo ha podido desviar. La mejor, pero, ha sido para Dawda en el ecuador del primer tiempo, pero en el mano a mano con el portero, el atacante ha picado la pelota y ha salido frotando el larguero.



El equipo ha mantenido el control del juego y no ha dado opción a un Hospitalet que prácticamente no ha intimidado a Sergi Puig. En el tramo final, los gerundenses han vuelto a empujar y se han quedado muy cerca del gol de la victoria, pero no ha llegado. Nil Calderó ha visto cómo Aliaga sacaba una mano excepcional en un remate a bocajarro, y ni Carles ni Iker han llegado a rematar por centímetros ante la línea de gol una centrada suya. La semana que viene los gerundenses cierran la liga en Mollerussa, y a partir del siguiente fin de semana arrancarán la primera fase del play-off de ascenso.