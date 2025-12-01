Girona FC B impone su ley en Vidreres y doblega al Sant Andreu

El Girona B consiguió una victoria muy valiosa ante un rival directo, manteniéndose invicto en casa en una jornada clave de Segunda Federación.

Desde el primer minuto del partido, el equipo de Quique Álvarez mostró la intención de ir a por la victoria con superioridad en el juego colectivo e insistencia ofensiva.

El gol que abrió la puerta hacia el triunfo llegó en el minuto 25, cuando un córner lanzado por Ferran permitió a Antonio Salguero enviar el balón al fondo de la red (1-0).

Girona no se conformó y buscó ampliar la ventaja antes del descanso. El segundo gol llegó en el tiempo añadido de la primera mitad: penalti cometido sobre una acción ofensiva y transformado sin contemplaciones por Carles Garrido (2-0).

En la reanudación, el Sant Andreu intentó reaccionar, con más posesión y algunas llegadas, pero la defensa y la portería del Girona se mostraron sólidas. Los cuadribarrados tuvieron dos ocasiones para recortar distancias, un disparo de falta de Alexis García y un remate a balón parado de Max Marcet, pero sin acierto.

Los rojiblancos terminaron con inferioridad numérica por la expulsión de Raúl en el minuto 73 y la expulsión de Arenzana en el minuto 90, pero aun así no mostraron ningún tipo de debilidad.

Un gol en propia puerta tras un rebote dentro del área dio vida a los cuadribarrados, pero el silbato del árbitro certificó la victoria del filial gerundense por 2-1.

Con este triunfo, el Girona B recupera el optimismo tras unos resultados irregulares en las últimas semanas, y suma tres puntos que le dan aire en la lucha por las posiciones altas del grupo. La próxima jornada visitarán el campo del Valencia B el domingo a las 12:00h.