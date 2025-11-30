Girona y Montilivi frenan al Madrid

El Girona demostró, una vez más, que Montilivi no es un escenario cualquiera. El equipo de Míchel ha arrancado un empate (1–1) ante el Real Madrid y deja claro que, a pesar de las dificultades de esta temporada, sigue siendo capaz de plantar cara a los equipos grandes de la liga.

Lejos de achicarse, el Girona supo interpretar en todo momento el partido. El Madrid quiso gobernar la posesión, pero los rojiblancos mantuvieron las líneas juntas para incomodar la circulación rival y esperar el momento adecuado para hacer daño. Este momento llegó justo antes del descanso: una recuperación rápida, transición vertical y una acción individual magistral de Azzedine Ounahi, que con un disparo seco y cruzado firmó un golazo que hizo estallar Montilivi.

El gol premiaba la disciplina y la valentía del Girona, que no renunció a salir a por el partido. En la reanudación, sin embargo, el Madrid intensificó la presión y encontró oxígeno en un penalti que Mbappé transformó en el minuto 67 para establecer el empate.

Lejos de hundirse, el Girona mostró una madurez notable. Sabiendo sufrir, ajustarse y proteger el área cuando el Madrid subía revoluciones. Los bloques defensivos resistieron el embate final de un rival necesitado de puntos, cada vez más nervioso en una dinámica negativa en la que acumula tres empates consecutivos.

Para el Girona, el punto es mucho más que un resultado: es un ejercicio de carácter, una inyección de confianza y la confirmación de que el equipo sigue teniendo armas para competir. Montilivi, una vez más, se ha convertido en el reflejo fiel de un Girona combativo, orgulloso y capaz de competir ante cualquier rival.