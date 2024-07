"Somos el equipo más humilde de la categoría, debemos ser conscientes de ello, por eso el de mañana es un partido muy importante". "Debemos seguir mejorando. Hay cosas que hacemos bien y otras que no"

"Habrá que hacer un partidazo para poder ganar mañana. Estamos convencidos de que será un partido muy complicado".

"Nuestra responsabilidad es la de mejorar cada día. Tenemos que hacer todos los entrenamientos pensando en las cosas que hemos hecho mal. El equipo hace muchas cosas bien. La mayor preocupación es que en algún partido a pesar de tener más posesión en campo rival hemos chutado menos que el contrario. Si llegamos a portería rival debemos poder terminar las jugadas".

"Tengo tres grandes porteros. Cualquiera puede jugar. El problema no lo tenemos en la portería. Todos ganamos y todos perdemos. Estoy contento con los tres".

"Esta semana hemos trabajado mucho la finalización. Si somos capaces de mejorar en este sentido el equipo dará un paso adelante".

“No hacemos cuentas, vamos partido a partido. El objetivo es terminar la temporada con un mínimo de 53 puntos. Hacer cálculos no aportará nada. Tengo un equipazo y necesitamos a todos los jugadores”.

"De 8 partidos, en 4 hemos merecido más que el rival pero hemos acabado perdiendo. Ésta es mi preocupación. El día del Betis el equipo mereció mucho más. El partido estuvo donde queríamos pero en dos acciones se nos escapó. La Real nos acabó superando y en el Metropolitano el rival fue mejor en la finalización".

"El Cádiz juega muy bien. Aunque no han empezado la temporada demasiado bien, ahora mismo están en un buen momento".

"Me he sentido mal no estando los dos partidos en el banquillo. Es lo peor que puede pasar. No lo volveré a hacer".