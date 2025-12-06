Hay que sumar de tres para dar un paso adelante

“Las pruebas realizadas a Abel son mejores de lo que pensábamos. Esperamos que pronto esté con nosotros”

“El Elche será un rival muy complicado que aún no ha perdido en su casa”

“Estoy contento porque la gente lo dio todo en Ourense. Nada que decir de los futbolistas que participaron. Ahora toca centrarnos cien por cien en LaLiga”

“Cada vez estamos más conectados y conocemos mejor a los compañeros. Nuestro estilo de juego es combinativo y por eso es importante tener este conocimiento”

“El equipo está más junto y compacto, tiene más claros los conceptos”

“El Elche es el mejor equipo en posesión de balón, es un equipo difícil de controlar para hacer una buena presión, siempre encuentran al hombre libre para hacer el pase. Es un equipo muy bien trabajado, me gusta verlos jugar”

“El Elche tiene muy claro qué hace en el campo. Todos tienen calidad para hacer daño al rival”

“Nos falta conseguir una victoria fuera. Sumar de tres para dar un paso adelante. Espero mañana la mejor versión del equipo, si no será imposible superarlos”