"Hemos conseguido el objetivo principal pero tenemos que aprender de los errores"

Es difícil poner una nota. Si pienso en que debemos mantenernos en Primera pongo un aprobado, un 5. Si pienso que venimos de un año de matrícula de honor y con expectativas… la segunda parte seguramente no hemos llegado al 5". "En la segunda vuelta el equipo no ha tenido el juego de la primera vuelta. "Hemos conseguido el objetivo principal pero debemos aprender de los errores"

"Esto no es el fantasy ni los juegos que podemos jugar. Era la primera vez para todos: secretaría técnica, staff y plantillas. Nos hemos encontrado situaciones de lesiones, derrotas en el último momento, cargas de minutos… y lo hemos ido trampeando como se podía".

"Debemos hacer un análisis profundo de la segunda vuelta. Hay jugadores que no han participado masivamente y quizás se hayan desconectado. Cuando hemos dejado de jugar entre semana parecía que teníamos menos energía que cuando tenían más carga de partidos". Hemos sacado nuestras conclusiones”.

"Hay posiciones que no han funcionado. Dovbyk marcó 25 goles y este año Abel y Miovski han hecho 7. Evidentemente no puedo estar contento. Han sido muy cuestionados. En las demás posiciones pienso que si han estado bien y hay jugadores de futuro en la plantilla". "No creo que haya hecho el peor mercado desde que estoy aquí".

"Tenemos jugadores en propiedad. No es tan fácil hacer cambios de cromos. No queremos malvender, queremos comprar barato. Tenemos un verano largo por delante y una idea clara de lo que queremos, pero no se hace siempre lo que uno quiere. Trabajaremos para dar herramientas al míster". "No saldrá ningún jugador perdiendo el Club dinero". "Habrá cosas que podremos hacer y otras no".

"Stuani es el jugador más importante de la historia del Girona. No quiero hablar de cosas que no tocan. El Girona quiere que Stuani continúe aquí y él tiene una oferta sobre la mesa de una temporada más y un año más opcional. "Queremos que Stuani acabe su carrera en el Girona".

"Cada año hay entre 8-12 fichajes. A mí me gustaría tener más estabilidad. Es muy difícil mantener el grueso de la plantilla. No puedo decir un número concreto de incorporaciones. Si deben ser 5 o 9 lo marcará el mercado".

"El límite salarial se reducirá. No estar en Europa y acabar dieciseisavos en esto nos afecta. El año pasado intentamos fichar a Javi Guerra, Aimar Oroz… y no pudimos. Son situaciones muy complicadas y difíciles que se pueda alcanzar. Estaremos entre los 10 equipos con el límite salarial más bajo".

"Juanpe ha decidido salir del Club y lo único que quiero es agradecer todo lo que ha hecho por el Girona. Del resto de los jugadores cedidos veremos las opciones".

"Míchel tiene contrato un año más. Queremos que se quede algún año más. Deberemos hablar con él, nuestra intención es clara. La propiedad y todo el mundo está muy contento con él y su trabajo".

"Aún no está claro que podamos traer jugadores cedidos del City pero quiero ser optimista por qué me gustaría llevar".

"Soy feliz en el Girona. Se que hay mucha gente que no me puede ni ver. Esto lo sufre mi gente y mi familia, yo no porque no lo miro. Siento cierta decepción por algunas cosas, no puedo esconderlo. Es un sueño lo que hemos conseguido. Si tengo gente que me apoya a mi lado seguiré aquí".

"Quiero vender pero vender bien. Si llegan ofertas que son considerables y que permitirían al Club crecer pues estaremos muy abiertos a que todo esto ocurra".

"Arthur ha hecho un buen final de temporada y nos ha dado mucho pero es una situación difícil de mercado. Sin embargo estamos dispuestos a hablar y buscar soluciones. Tanto Michel como yo estamos contentos con su rendimiento".