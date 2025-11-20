Las entradas para el Elche-Girona, a partir del lunes

El período de venta de las entradas disponibles para el partido contra el Elche CF comenzará el lunes 24 de noviembre a las 9 de la mañana y se prolongará hasta el domingo 30 de noviembre a las 23:59h. El partido se jugará el domingo 7 de diciembre a las 14:00h. en el estadio Manuel Martínez Valero.

La venta será exclusivamente para Socios a través de https://viatges.gironafc.cat, con un límite de 5 entradas por Socio, siempre que todas las personas para las que se compre también sean Socios del Club. En caso de que la demanda supere la oferta, el lunes 1 de diciembre a las 10 de la mañana se realizará un sorteo entre todas las solicitudes.

Si finalizado este período no se han asignado todas, se abrirá la venta al público general desde el 1 de diciembre a las 15h. hasta el martes 2 de diciembre a las 18h. En este caso, la compra se podrá realizar únicamente en las taquillas del estadio de Montilivi.

El precio de la entrada es de 30 euros y se enviarán en formato PDF por correo electrónico 48 horas antes del partido.

En total, el Girona FC dispone de 650 entradas. 470 son para Socios y las 180 restantes se distribuirán entre las peñas y compromisos del Club.