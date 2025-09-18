Livaković: "He venido para ser el mejor portero posible"

El nuevo portero del Girona FC, Dominik Livaković, ha sido el protagonista de la primera de las dos ruedas de prensa de este jueves en Montilivi, donde ha compartido sus primeras sensaciones como jugador rojiblanco y ha mostrado su ambición de contribuir al crecimiento del equipo.

“Cuando apareció la oportunidad de poder venir al Girona no lo dudé, el club me parecía muy interesante. He venido para ser el mejor portero posible”, ha explicado el croata. Livaković también ha destacado la importancia de trabajar con Míchel: “Es un entrenador muy exigente y meticuloso, trabaja mucho los aspectos tácticos. Estoy seguro de que aprenderé mucho de él. Ahora estoy centrado en dar mi mejor rendimiento”.

El portero ha revelado que contó con los consejos de un viejo amigo para tomar la decisión: “Hablé mucho con Modric, es mi mejor amigo de la selección. Me recomendó que fichara por el Girona y me habló muy, muy bien de Míchel”.

Preguntado por el debut en Balaídos, Livaković ha reconocido que le supo mal no sumar los tres puntos: “Fue una pena no poder conseguir la victoria en Vigo. El equipo me gustó mucho: hicimos una buena defensa y también estuvimos bien en ataque. Espero tener más suerte y poder conseguir la primera victoria este sábado”.

Finalmente, el nuevo jugador del Girona ha mostrado curiosidad por conocer el entorno: “Nunca había estado antes en Girona, pero sé que aquí se come muy bien. Tengo ganas de descubrir todas estas comarcas con la familia”.

Con ambición y compromiso, Dominik Livaković se muestra preparado para convertirse en una pieza clave del equipo y ayudar al Girona a seguir compitiendo al máximo nivel.