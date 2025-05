Martina Puigvert, cuarta invitada del podcast Orgull Gironí

La cocinera gerundense ha sido la cuarta a pasar por el vestuario del Girona para protagonizar un nuevo episodio del podcast Orgull Gironí. Dedicada al mundo de la hostelería, es la jefa de cocina del restaurante Les Cols, galardonado con dos estrellas Michelin, y ha trazado su propio camino gastronómico ligado al territorio de la Garrotxa. Además, el año pasado fue galardonada como la mejor chef joven del Estado. "Empezó mi madre con el restaurante hace 35 años, después se sumó mi padre, y nosotros le hemos dado continuidad al proyecto. La gastronomía tiene un punto difícil de explicar que si lo sientes y lo vives, no quieres dejar de formar parte". En relación con el Girona FC también ha explicado que "recientemente vine a Montilivi y me encantó, tengo ganas de volver."

"Me hacía respeto decir que quería ser cocinera"

Martina Puigvert ha explicado que las tres hermanas han vivido desde pequeñas el mundo de la cocina y, a pesar de no tenerlo claro desde el principio, han acabado dedicándose y llevándolo a un nivel excepcional. "Desde que nací he crecido con el aprecio hacia al territorio. Siempre que íbamos de viaje dábamos mucho valor a la comida local. Todas estas experiencias han hecho que valoráramos la manera de hacer y de entender la cocina". Y ha añadido que "siempre lo hemos vivido de una forma muy natural. Me costó acabar de dar el paso, pero en el fondo tenía muy claro que me quería sumar al proyecto familiar. El restaurante lo consideramos un proyecto de vida."