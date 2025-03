Míchel: "Creo en mi equipo y pienso que estamos compitiendo bien. Solo miro al siguiente partido"

Míchel Sánchez ha pedido al equipo continuar trabajando para revertir la situación. El entrenador ha pedido al grupo más determinación en las áreas, sobre todo en ataque, para ser capaces de finalizar más jugadas. Aun así, ha insistido que las sensaciones son positivas y que los resultados acabarán llegando.



"Tenemos que ser más agresivos y contundentes. No hablo solo de los delanteros, sino de todo el equipo. Hoy nos ha faltado finalizar más."



"Las sensaciones no me dicen que podemos luchar por Europa, pero tampoco miro hacia bajo. Solo miro adelante y al siguiente partido."



"Creo en mi equipo y pienso que estamos compitiendo bien. No veo el equipo en una situación de no poder ganar o competir. Esto me da tranquilidad para seguir trabajando en lo que necesitamos trabajar. Tenemos que generar más ocasiones claras de gol."



"Yo siempre miro mucho tiempo y espacio, y cada vez es más difícil encontrar las dos cosas dentro del terreno de juego. Pero en esto tenemos que continuar trabajando y mejorando."