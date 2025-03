Míchel: "Me muevo por las sensaciones, y las de los últimos partidos me dicen que estamos cerca de ganar"

Míchel Sánchez se ha mostrado satisfecho por las sensaciones que ha transmitido el equipo. El entrenador ha valorado la actitud del grupo y el saber imponer su fútbol en un campo difícil y ante un Espanyol que llegaba a la cita en buena dinámica. Eso sí, ha remarcado la necesidad de ganar lo antes posible, a pesar de que ha afirmado no sentirse preocupado por los resultados, porque el juego refleja una realidad diferente.



"Hemos hecho un partido muy bueno. Era un duelo difícil, porque es un rival que está bien. Es un buen punto."



"Las sensaciones hoy han sido buenas. Hemos dominado todo el partido. La afición se tiene que quedar con la imagen del equipo. No es fácil jugar así en este campo."



"Me muevo por las sensaciones, y las de los últimos partidos me dicen que estamos cerca de ganar. Tenemos que hacer bueno el punto el próximo sábado contra el Valencia."



"La liga está muy igualada, pero cuando somos capaces de jugar bien podemos ganar a cualquiera. Eso sí, necesitamos ganar, y hacerlo nos dará tranquilidad."