Míchel: "Necesitamos mucho a la afición. Lo podemos sacar adelante"

El entrenador se ha mostrado disgustado por el resultado contra el Alavés en un partido importante para tratar de cambiar la dinámica, pero ha insistido en continuar trabajando y se ha mostrado convencido que el equipo, junto con la afición, será capaz de tirar adelante la situación.



"Necesitamos mucho a la afición. Toca trabajar más que nunca para revertir la dinámica, y creo que lo podemos hacer. Hay muchos equipos en la misma situación que nosotros, pero no será fácil."



"Cuando se ha acabado el partido les he dicho a los jugadores que tenemos que asumir la situación. Tenemos que reconocer los errores que hacemos y mirar hacia donde vamos. Veo al equipo con compromiso y actitud, y no quiero que nadie baje los brazos."



"Lucharé por este proyecto hasta el final. Yo quiero estar aquí y quiero que todo el mundo luche conmigo. Es lo que les he dicho a los jugadores y lo que siento."