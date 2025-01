Míchel: "Nos ha costado defender la intensidad del Rayo"

Míchel Sánchez no se ha mostrado satisfecho con la versión del equipo en Vallecas. El entrenador ha explicado que el plan de partido pasaba para tener más balón y personalidad en campo contrario, pero que les ha costado igualar la intensidad de un Rayo Vallecano que es de los mejores en este parámetro en la liga, y ha alentado al equipo a trabajar y mejorar para seguir luchando por cotas altas como las posiciones europeas.



"No hemos sido capaces de defender bien la intensidad del Rayo con el marcador a favor. Hemos tenido pérdidas porque nos ha costado superar su presión, y esto ha hecho que no controláramos el partido"



"Tenemos que mejorar. Necesito que el equipo esté en una mejor versión. Hoy sabíamos que sería un partido muy complicado porque el Rayo es el segundo equipo más intenso de la liga, y han conseguido recuperar muchos balones"



"El Rayo es muy vertical y en las transiciones cuesta controlarlos. Solo lo podíamos hacer a través del balón, habíamos hablado que teníamos que tener personalidad, pero nos ha costado"