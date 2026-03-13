Míchel pide profundidad y agresividad antes de recibir al Athletic

El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, ha comparecido este viernes en rueda de prensa previa al partido que el equipo disputará mañana contra el Athletic Club, un duelo que el técnico madrileño considera relevante pero que afronta con la filosofía habitual de centrarse en el presente inmediato. “Miro partido a partido y es un enfrentamiento importante”, ha asegurado. El técnico ha remarcado la dificultad de la competición y el nivel de los rivales: “A todos les está costando ganar. El rival de mañana tiene cosas muy buenas y necesitamos nuestra mejor versión para sumar de tres”.

Míchel también ha explicado algunos de los aspectos tácticos que el equipo ha trabajado durante la semana para preparar el duelo. Según el técnico, el Girona ha incidido especialmente en la capacidad ofensiva y la presencia en el último tercio del campo. “Esta semana hemos trabajado especialmente la profundidad y la agresividad. Llegar a portería rival con la sensación de que tenemos que hacer daño. Tenemos que dar un paso adelante en este sentido”, ha apuntado.

Sobre el Athletic Club, el técnico ha destacado su gran capacidad para recuperar el balón en zonas avanzadas del campo, un factor que obligará al Girona a ser muy preciso en la salida y en la circulación. “El Athletic Club es el equipo que más recupera balón en campo rival. Esto significa que tenemos que tener un ritmo de juego muy bueno y en dos o tres pases superar sus líneas”, ha explicado. En este sentido, Míchel considera clave la capacidad de su equipo para gestionar la posesión con criterio y verticalidad: “Para superar la presión del Athletic tienes que tener el control y mirar hacia adelante”.