Míchel reclama un “partidazo” del Girona contra el Betis

El entrenador del Girona FC, Míchel Sánchez, ha comparecido en la previa del duelo de mañana en Montilivi contra el Real Betis, un partido que considera exigente y clave para seguir avanzando hacia los objetivos de la temporada.

El técnico ha comenzado destacando una noticia positiva para la plantilla: “Creo que tenemos una gran noticia que es el regreso de Ricard Artero. Tenemos muchas esperanzas puestas en él. Ha sufrido mucho en los últimos años y ya le toca el premio de volver”.

En cuanto al momento del equipo, Míchel ha valorado la mejora en este año: “En el 2026 el equipo está haciendo las cosas bien. Somos el tercer equipo que recibe menos goles en el año actual. Pero hay que compensar el mal inicio de temporada. Mañana toca hacer un partidazo contra un rival muy complicado. Es un equipo que se juega plazas europeas con jugadores diferenciales”.

El técnico también ha hecho una llamada a la afición, a pesar del horario del partido: “Ya sé que no es buena hora a las nueve y media de la noche, pero mañana necesitamos mucho a nuestra gente. Es una liga muy igualada y todos los puntos son un sufrimiento”.

Fiel a su discurso habitual, Míchel ha insistido en centrarse en el rendimiento propio: “Siempre me fijo en nuestro camino. No miro mucho la clasificación. Me preocupa que nosotros hagamos las cosas bien”.

Finalmente, ha analizado al rival, advirtiendo de su potencial a pesar de no haber alcanzado aún los resultados esperados: “El Betis tiene mucho nivel en todas las líneas, pero en estos momentos no han conseguido los resultados que querían. Tenemos que ser capaces de controlar el balón, teniendo en cuenta que el Betis hace muy buenas transiciones”.