“Necesitamos a nuestra afición en un doscientos por ciento”

En la rueda de prensa previa al partido, Michel ha analizado el reto que supone enfrentarse al Barça y ha dejado una serie de mensajes de máxima exigencia, confianza y ambición.

El técnico ha comenzado destacando la presión que recae sobre los grandes clubes: “Los equipos grandes juegan cada partido con la obligatoriedad de ganarlo, si no es una semana dura para ellos. Y el Barça lo hará no porque perdieron contra el Atlético de Madrid sino porque ayer ganó el Real Madrid en la lucha por el liderato”.

Míchel también ha querido remarcar la profundidad y la calidad del Barça en todas sus líneas: “El Barça no es solo Lamine Yamal. Tiene recursos en todas las líneas. Es el equipo con más profundidad de Europa y líder en muchas estadísticas de LaLiga”. “El Barça- ha añadido- tiene muchas cosas diferenciales y, contra ellos, el pequeño detalle de un metro más o menos es importante”.

Ante un partido de esta magnitud, Míchel recuerda que el duelo debe servir para dar un paso adelante: “Es un partido para mejorar y debemos afrontarlo de esta manera”. En cuanto a los arbitrajes, el entrenador ha querido transmitir calma y confianza: “Tengo la máxima confianza en los árbitros. Los árbitros hacen su trabajo de la mejor manera”. También ha reconocido la dimensión emocional de un partido así: “Es un partido especial, es la realidad. Jugar contra Barça, Madrid y Atlético de Madrid y conseguir la victoria es dar un paso destacado”.

Uno de los aspectos que ha querido destacar es la importancia del apoyo del público de Montilivi: “Necesitamos a nuestra afición al doscientos por ciento. Debe sufrir con nosotros y ayudarnos a contrarrestar al Barça”. Finalmente, ha reconocido que el equipo ya tiene claro cómo intentar hacer daño al conjunto blaugrana, pero que será necesario demostrarlo sobre el césped: “Tenemos en mente la manera de hacer daño al Barça pero eso hay que llevarlo a la práctica”.