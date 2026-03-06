Objetivo: sumar en el Ciutat de València

El Girona FC visita mañana el campo del Levante UD con el objetivo de recuperarse de la última derrota y recuperar sensaciones en un desplazamiento siempre exigente en el Estadio Ciudad de Valencia. Los rojiblancos quieren convertir el partido en una oportunidad para dar un paso adelante en la clasificación y superar algunas de las asignaturas pendientes del curso.

El equipo que dirige Míchel Sánchez llega al duelo tras caer en Montilivi contra el Celta de Vigo (1-2) en un partido en el que el Girona mostró buenos momentos pero volvió a pagar caros algunos detalles. Con 30 puntos y situado en la decimocuarta posición (7 victorias, 9 empates y 10 derrotas), el conjunto gerundense necesita sumar de tres para mirar con más tranquilidad hacia la zona media de la tabla.

El precedente de la primera vuelta aún está muy presente. El Levante se impuso con contundencia en Montilivi (0-4) en un partido marcado por las expulsiones de Axel Witsel y Vitor Reis, una derrota que acentuó un inicio de temporada complicado para los gerundenses. Ese recuerdo sirve ahora como advertencia: aunque los granotas son penúltimos con 21 puntos, el Girona sabe que no puede permitirse ningún exceso de confianza.

Uno de los retos de los rojiblancos será volver a ganar lejos de Montilivi. Tras encadenar tres triunfos consecutivos a domicilio entre finales de 2025 y principios de 2026 —en los campos de la Real Sociedad, el RCD Mallorca y el RCD Espanyol—, el equipo acumula ahora tres salidas sin victoria: derrota en el campo del Real Oviedo (1-0) y empates contra el Sevilla FC (1-1) y el Deportivo Alavés (2-2). Dos partidos, además, en los que la victoria se escapó en los minutos finales.

El Girona también quiere romper la mala dinámica contra equipos de la zona baja. Hasta ahora, los gerundenses han tenido dificultades para sumar ante rivales que luchan por la permanencia, y el duelo en el Ciudad de Valencia se presenta como una ocasión ideal para cambiar esta tendencia y dar un golpe sobre la mesa.

El Levante, a pesar de su situación en la clasificación, llega reforzado tras ganar la última jornada contra el Alavés (2-0). El equipo valenciano es el peor local de la liga —solo 10 puntos en 13 partidos en casa—, pero quiere aprovechar el impulso del triunfo para seguir creyendo en la permanencia.

Históricamente, además, el campo granota no se le ha dado muy bien al Girona. Aunque en los últimos años el balance se ha equilibrado, los rojiblancos solo han ganado una vez en las seis visitas más recientes al Ciudad de Valencia, con tres empates y dos derrotas.

Por todo ello, el partido de mañana se presenta como una prueba de carácter para el Girona: una oportunidad para recuperarse del último golpe, volver a sumar a domicilio y demostrar que aún puede mirar hacia arriba en el tramo final de la temporada.