Pablo Maffeo se enfrentará al Kun Agüero en la primera edición del CFG FIFA Challenge

Pablo Maffeo vs. Kun Agüero. Este apasionante duelo virtual se podrá ver este sábado 13 de junio y forma parte del CFG FIFA Challenge en el que participarán los ocho clubes vinculados al City Football Group.

En un planeta conmocionado por la pandemia del Covid-19 el fútbol no baja los brazos y lucha contra el desánimo y lo hace de diferentes maneras; desde donaciones económicas a instituciones sanitarias a actos más lúdicos como es el caso del reto de e-sports, CFG FIFA Challenge. Porque el fútbol no sólo se juega sobre el verde del césped de nuestros estadios sino también en el mundo virtual. Esto se podrá experimentar este sábado, a partir de las 11h., cuando comiencen los partidos de e-sports FIFA. Los ocho equipos vinculados al City Football Group (Manchester City, Girona FC, New York City, Melbourne City, Yokohama Marinos, Montevideo City Torque, Sichuan Jiuniu y Mumbai City, estarán representados por jugadores de sus primeros equipos -tanto masculino como femenino-, jugadores de e-sports y aficionados.

Pablo Maffeo, Angelito y Dani

La representación rojiblanca estará en manos de Pablo Maffeo, Angelito y Dani, estos dos últimos jugadores de e-sports del Girona FC.

¿Por dónde y cuándo se pueden ver los partidos?

Los enfrentamientos, que se podrán ver en twitch.tv/cfgfifachallenge, comenzarán a partir de las 11h. de la mañana de este próximo sábado 13 de junio. El turno del Girona FC llegará a las 15h. con el encuentro entre Angelito y Dani. Posteriormente, un espectacular partido entre Pablo Maffeo y el Kun Agüero. El cara a cara entre estos dos futbolistas del Girona y Manchester City será uno de los platos fuertes de este torneo virtual.