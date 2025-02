“El deseo de Pau era salir. Estamos agradecidos por su compromiso y le deseo lo mejor. El fútbol hace que muchas veces pasen estas cosas”

“La llegada de Arthur es una oportunidad de mercado muy buena. Es un jugador que nos hace mejorar y, como Danjuma, son jugadores que quieren estar ahí. Están aquí es más fácil que puedan seguir aquí más allá de esta temporada”.

“Es un jugador diferencial en el medio campo. Es verdad que este año hemos tenido muchos problemas. Por lesiones o sanciones hemos tenido que jugar con Miguel o Van de Beek, por ejemplo. Arthur encaja a la perfección en lo que queríamos”.

“Pienso que podemos llegar a Europa, pero debemos demostrarlo en el césped. Todo el mundo gana y todo el mundo pierde. Cuesta sumar puntos. Debemos mejorar la imagen de los últimos partidos. El partido de mañana es muy importante”.

“El mercado todavía no está cerrado. Hemos tenido muchas situaciones de salidas y también de llegadas. Espero que no salga nadie. He dicho a los jugadores que necesitamos a todos pero la decisión será suya”. No se qué va a pasar”.

"Seis o siete jugadores han tenido oportunidad de salir pero estamos tranquilos".