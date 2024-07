PREVIA - El Girona quiere hacer valer en Almería su victoria en Montilivi

El Girona comenzó con buen pie el pasado jueves el camino para volver a Primera División, ganando por uno a cero al Almería en Montilivi gracias a un gol de Stuani. Hoy domingo (19h.) buscará hacer valer la ventaja de la ida para certificar el pase a la final del play-off, que sería la cuarta de la historia del club, y para conseguirlo, a los hombres de Francisco les vale cualquier resultado que no sea la derrota, si bien perder por la mínima con goles en ambos lados también los clasificaría. Y es que todo lo que no sea perder por más de dos goles o repetir el resultado de la ida, que forzaría una prórroga donde de no resolverse acabaría pasando el mejor clasificado, dejará el Girona a sólo dos partidos de volver a vivir partidos del máximo nivel la próxima temporada.

En el banquillo del Almería se sentará José Gomes, fichado para disputar el play-off y que se estrenó con derrota en Montilivi. Hasta el momento Gomes no ha podido revertir la dinámica de un Almería que sólo ha hecho 8 puntos de los últimos 21 posibles y que llegó a la liguilla de ascenso siendo el equipo con peores registros desde el regreso a la competición sólo por detrás del Zaragoza. En su estadio, los andaluces se mostraron irregulares durante todo el curso, con 34 puntos de los 64 que sumaron y hasta siete derrotas. De hecho, son el cuarto conjunto que menos ha sumado sólo superado por el Zaragoza, el Alcorcón y los descendidos Extremadura y Racing. Los de Almería, eso sí, también son los terceros que más goles han marcado como locales, con 30, y el joven delantero uruguayo Darwin Núñez se ha erigido como la máxima referencia en ataque con dieciséis dianas en su primer año en el fútbol europeo, seguido por Juan Muñoz y Lazo con nueve. En el cómputo global de la temporada terminaron siendo la plantilla más goleadora de la categoría (62) y también la sexta menos goleada (43) junto con el Girona, algo que les otorgó con diferencia el mejor average de la categoría ( +19).

Si el Girona quiere estar en la final del play-off de los próximos días 20 y 23 tendrá que romper con los precedentes. Ya lo ha hecho este verano, ganando por partida doble en Montilivi a un Almería al que nunca había batido, y este año le tocará dar la vuelta también a las estadísticas en el Juegos Mediterráneos. En seis visitas al estadio de los andaluces no ha conseguido nunca los tres puntos, con dos empates y cuatro derrotas, si bien la mitad de los resultados le serían suficientes para pasar de ronda. En el último desplazamiento a Almería, sin embargo, acabó perdiendo por 3-1 justo a principios de la vigente temporada, y tampoco es favorable el único precedente entre ambos en el play-off, del 2013, en un partido que se saldó por 3-0 y terminó con el sueño del ascenso.