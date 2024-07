Previa: Girona FC vs. Rayo Vallecano

Tras la trabajada victoria ante el Málaga, el Girona buscará este domingo (16h.) confirmar las buenas sensaciones y seguir sumando de tres en tres para regalar a la afición una segunda victoria consecutiva en Montilivi y acercarse desde un principio a la parte alta de la tabla. Por su parte, el Rayo Vallecano, que también se marca como objetivo recuperar la categoría que perdió el último curso, ha iniciado el curso de una forma muy similar. Los madrileños son séptimos con un punto más que los de Unzué (5), y después de dos empates en las dos primeras jornadas, el pasado fin de semana también lograron su primer triunfo de la temporada. Fue contra el Dépor, en Vallecas, y remontando un gol tempranero del conjunto gallego para terminar estableciendo un contundente 3-1 en el electrónico. El Rayo, de hecho, ha tenido que remar a contracorriente en los tres partidos que ha disputado en este inicio de liga, y es que también en los dos anteriores el adversario había golpeado primero, algo que demuestra la fortaleza y la lucha de un conjunto que siempre se ha caracterizado por su alta competitividad.

Desde el banquillo Paco Jémez dirige el equipo madrileño. El técnico andaluz, que a partir de un fútbol atrevido y vistoso llevó al Rayo a hacer algunas de las mejores temporadas de su historia en Primera, volvió a él el pasado mes de marzo con el objetivo de evitar el descenso, pero finalmente no lo consiguió. Jémez ha sufrido desde el banquillo los últimos dos descensos del conjunto rojiblanco, y este año ha decidido quedarse para intentar conseguir también un ascenso a la máxima categoría, que sería el octavo de la historia del club. El preparador de Gran Canaria apuesta siempre para que sus equipos sean intensos, competitivos y protagonistas llevando a cabo un juego alegre y claramente ofensivo basado en la elaboración desde atrás y la combinación. A partir de posesiones largas del balón y de acumular muchos jugadores en campo contrario consigue atacar al adversario a la vez que éste no puede tener la iniciativa en el juego. Esto le lleva a hacer muchos goles, y este año ya es el segundo equipo de Segunda que más ha hecho (6), pero a la vez se expone y también recibe muchos. En este inicio de liga no ha dejado la portería a cero en ningún partido, y ya en pretemporada sólo lo consiguió en dos de los ocho que disputó.

El Rayo se ha reforzado este verano con jugadores importantes para la categoría, como el delantero argentino Leo Ulloa, con un gran currículum goleador en Laliga y que, al igual que Okazaki, también se convirtió en campeón de la Premier League con el Leicester apenas hace dos años. El gol abunda en Vallecas, y también está muy repartido. Embarba anotó los dos primeros del curso y luego le han seguido el ex del Atlético Mario Suárez, Álvaro García y Pozo, tres jugadores importantes dentro de los esquemas del equipo que ha conseguido retener, y Andrés Martín, un joven delantero que el año pasado ya anotó siete en las filas del Córdoba. Los precedentes entre ambos equipos son ligeramente favorables a los madrileños, que de nuevo han ganado cuatro y han empatado tres, por tres derrotas. El curso pasado en Primera los dos encuentros cayeron del lado del Girona, y la última vez que el Rayo visitó Montilivi acabó perdiendo por 2-1, con doblete de Portu. Aunque es más recordada la última visita de Paco Jémez, con el Las Palmas hace dos cursos, en un partido histórico que terminó con victoria gerundense por 6-0.